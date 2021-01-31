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Cumhuriyet yazarı Bursalı: Kılıçdaroğlu için de 2023 son aşama, şanstır

31 Ocak 2021 13:06

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, “2023, son aşama, son şanstır Kılıçdaroğlu için de. Çok ince ayarlı ve ayrıntılı düşünülmüş politikalarla yürürse finali parlak olur.” görüşünü savundu.

Bursalı yazısında, “CHP’den ayrılanlar, ayrıca 'CHP-HDP ittifakı'nı bahane göstermiş. Böyle resmi bir ittifak olmadığını bile bile. HDP, kendi varoluşu için sadece 2019 yerel seçimlerinde gönüllü destek verdi. Kürt seçmenin iradesini bu yönde kullanmasını ellerinde olsa yasaklayacaklar.. Bu, AKP politikasının uzantılığına kadar gider, ki AKP Millet İttifakı’nı HDP’yi kullanarak şeytanlaştırma ve ittifakı dağıtma politikası izliyor, şimdilik bu kadar.. Bu, istemeyerek de olsa, otoriter rejimin sürmesini sağlar." düşüncesini dile getirdi.

 

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