Cumhuriyet yazarı Bursalı: İktidar pençelerini ülkeye öyle bir geçirmiş ki seçimler bile onu söküp atabilir mi, bilinmez

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, "İktidar pençelerini ülkeye öyle bir geçirmiş ki seçimler bile onu söküp atabilir mi, bilinmez" görüşünü savundu.

Bursalı bugünkü yazısında, "ABD’nin Türkiye’yi 'düşman ülkeler' kategorisine almanın eşiğinde olması, tabii konu Rus S- 400 savunma füzeleri! Ekonominizi dibe vurdurur ve ülkeyi bu anlamda çökertirseniz, dış baskılar karşısında ayakta duracak haliniz kalmaz. Dik durmanın önadı, ekonomidir! Orada dik duramadığınız, yağma hasanın böreği, devlet deniz yemeyen domuz politikası sürdüğü sürece, ülkeye ödetirler de ödetirler. Bu milletin beli zaten bükülmüş durumda. Yoksullaşmanın daha derin yeni bir aşamasına ineriz de ineriz. Gerisini de görürüz." düşüncesini dile getirdi.

Bursalı, "Böyle durumlarda özellikle milletin bölünmüşlüğünü körüklemekten bile kaçınmayı düşünmeyen bir iktidarın akıl tutulmasına uğradığını söyleyeceğiz, ama bu yeni bir durum mu? Ülke, bugüne kadar görmediği bir siyasi vurdumduymazlığın pençesinde yuvarlanıyor. Şu aşamada Türkiye’nin önünü açacak olan genel seçimlerdir. Ama bu kararı alabilecek kimse yok. Bir iktidar pençelerini ülkeye öyle bir geçirmiş ki seçimler bile onu söküp atabilir mi, bilinmez. Milli irade, sadece iktidara gelmek için milli iradedir, ama gitmek için milli iradeyi çöpe atabiliriz. Orada başka bir irade devreye giriyor." ifadesini kullandı.