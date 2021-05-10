Cumhuriyet yazarı Bursalı: Bakanlığın ilaç algoritmasında ana ilaç olarak Favipiravir var, Covid’e karşı etkili olduğuna ilişkin kanıt yok!

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Türkiye'de Covid-19 tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacıyla ilgili olarak kaleme aldığı yazısında, ilacın Covid-19'a karşı etkili olduğuna dair kanıt olmadığına dikkat çekti.

Bursalı, "Bakanlığın ilaç algoritmasında ana ilaç olarak Favipiravir var. Favipiravir’i bir Japon şirketi üretti. İlk başta Covid’e iyi gelebilir düşüncesiyle kullanıldı, fakat bunu kanıtlayan hiçbir ciddi araştırma elde yok. Japon hükümeti bile Covid vakalarında bunu kullanmıyor. Avrupa’da sıfır. KLIMIK daha geçin yıl açıklamıştı: Ülkemiz dışında hiçbir ülkede ayaktan hasta tedavisinde kullanılmıyor. Favipiravir ilacı, ayaktan hastalarda yararına dair yeterli bilimsel kanıt elde edilmemişken neden ayaktan hastalara rutin olarak dağıtılmakta?" ifadesini kullandı.

Bursalı, "Hükümet ve bakanlık bu ilacın biyoeşdeğerinin ülkemizde üretildiğini büyük bir olay olarak duyurmuştu. İyi güzel, ama Covid’e karşı etkili olduğuna ilişkin kanıt yok! Ne kadar ödeniyor kutu başına, toplam ne kadar ödendi? Peki, sıtma ilacına? Bunların hepsi ‘devlet sırrı’ biliyoruz" görüşünü dile getirdi.

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