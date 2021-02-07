Cumhuriyet yazarı Bursalı: Cumhurbaşkanı’nın sadece Buğra’ya değil, bilim dünyamıza, hepimize bir özür borcu var

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Bu ülkede Soros’un adeta temsilcisi olan kişinin karısı da aynı şekilde Boğaziçi içinde provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır” açıklamasına ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı’nın sadece Buğra’ya değil, bilim dünyamıza, hepimize bir özür borcu var" düşüncesini dile getirdi.

Bursalı yazısında, "Acaba birisi 'Cumhurbaşkanım, Ayşe Buğra’ya bu sözleriniz biraz ağır kaçtı?' dedi mi.. Sanır mısınız? Tabii, 'Ayıp ettiniz ve haksızlık yaptınız Sayın Erdoğan, bir düzeltme yapalım' demesini beklemiyorum. Buna, çevresindeki hiç kimse cesaret edemez. Ama yanlışlığı minik bir hissettirme olabilir mi? Diyeceksiniz ki öğrencileri terörist olarak nitelendiren Erdoğan mı?" yorumunu yaptı.

Bursalı, "Eşi first lady Emine Erdoğan, kızları Sümeyye ve Esra hanımefendiler ve en yakın çevresindeki hanımlar, 'kişinin karısı da' gibi kadınları küçülten, cins ayrımcılığı yaparak ötekileştiren, ayrıca ülkemizin çok önemli bir bilim insanına 'Kavala’nın karısı' diyerek, Buğra’yı hiçe sayan ifadesini alkışlamışlar mıdır?" diye sordu.

Bursalı yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Annesi oyun yazarı Jale Baysal. Ortaöğrenim Robert Kolej. 1970-1973 arasında Boğaziçi Üniversitesi, sonra yükseköğrenimini Kanada’da Laval Üniversitesi’nde tamamladı, orada yüksek lisansını ve McGill Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde doktora (1983) derecesini aldı. Sonra bakıyoruz: İstanbul Üniversitesi, McGill ve Sherbrooke üniversitelerinde çalıştı. 1985’ten beri Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde.

Ulaşabildiğim bazı metinlere göre uzmanlık alanları: İktisadi Düşünce Tarihi ve İktisat Metodolojisi, Karşılaştırmalı Sosyal Politika, Gelişme İktisadı. 1995’te Devlet Ve İnsanlar eseri ile sosyal bilimler alanında Sedat Simavi Ödülü’nü kazandı. 2015 yılında ekonomilerde ve küresel düzeyde sosyal politikalar konusundaki araştırmalara katkısı nedeniyle “Celso Furtado Ödülü” olarak da bilinen The World Academy of Sciences (TWAS) Dünya Bilim Akademisi Sosyal Bilimler Ödülü’ne layık görüldü. 2018’de Boğaziçi Üniversitesi Aptullah Kuran Üstün Hizmet Ödülü’nü aldı. Bilim Akademisi üyesi. Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Politikalar Forumu’nun ortak kurucu direktörü. Kitaplarını araştırın ve görün. Cumhurbaşkanı’nın sadece Buğra’ya değil, bilim dünyamıza, hepimize bir özür borcu var."

TIKLAYIN | Prof. Dr. Ayşe Buğra’dan kendisini hedef alan Erdoğan’a yanıt: Provokasyon lafı o kadar kötü ki öğrenciye saygısızlık