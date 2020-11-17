Cumhuriyet yazarı Bursalı: Cumhurbaşkanı konuşup dururken dakika bir gol bir; İmamoğlu’na soruşturma açılmış, AFAD belediyelere emir vermeye başlamış

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomi ve hukuk alanında reform açıklamaları yaptığı günlerde, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul soruşturması açtığını, AFAD'ın da belediyelere 'emir' vermeye başladığını yazdı.

İş insanı Osman Kavala ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş gibi pek çok ismin de tutuklu olduğunu hatırlatan Bursalı, "Peki, Cumhurbaşkanı demokrasi ve hukuk reformundan ne kastetti, bilmiyoruz. Mesela hukuk, adalet mekanizmasının tamamen Cumhurbaşkanı’nın, partinin yandaş atamalarına bağlı bir yargı sisteminde nasıl bir reform yapacaklar? Tarafsız ve bağımsız bir yargı bu mümkün olabilir mi?" görüşünü savundu.

Bursalı yazısında, "Biz bunları tartışırken, Cumhurbaşkanı konuşup dururken, bir de ne görüyoruz, dakika bir gol bir.Ekrem İmamoğlu hakkında İçişleri Bakanı, Kanal İstanbul’a karşı çıktığı için soruşturma açmışşşşşş... AFAD adlı kuruluş, belediyelere emir vermeye başlamışşşş: Deprem üzerine konuşmayın, açıklama yapmayın! Ne olacak şimdi?" ifadesini kullandı.