Cumhuriyet yazarı Bursalı: Bu yeni seçim sistemine katkı olarak, HDP’nin yasaklanmasını gündeme getirecekler ki ortalık iyice karışsın

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, AKP ve MHP'nin Meclis'e sunduğu seçim kanunu teklifini değerlendirirken, "AKP, yeni sistemle artık oylarla CHP’ye kayan 3-5 milletvekilini geri alma hesabı içinde" dedi. Bursalı, HDP'nin yasaklanmasını da gündeme getirileceğini savundu.

Bursalı yazısında şunları kaydetti:

"AKP ve ortağı, seçmeni hiçe sayarak kurguladıkları yeni seçim tasarısıyla seçimi kazanabileceklerini sanıyorlar. Köprünün altından neler aktı neler! Seçmen yine bunu görür ve vicdanını konuşturur. Reel durumu dikkate almayan masa başı oy hesaplarının ve yeni tasarının hükmü yürümeyecektir.

Yeni tasarının ana hedefi, ittifakı gereksiz kılmaktır. Küçük partilerin zaten kendilerine verilecek oylarla milletvekili çıkarmaları, önceki seçim sisteminde de olanakdışıydı. Bu açıdan değişen fazla bir şey yok. Bu amaç için tek seçenek büyük partilerin listesinden aday gösterilmeleriydi. Şimdi de yine bu kural geçerli.

AKP, yeni sistemle artık oylarla CHP’ye kayan 3-5 milletvekilini geri alma hesabı içinde. O bölgeleri, geçen beş yıl içinde zaten kaybettiler. CHP ve İYİ Parti’nin kaybedeceği değil kazanacağı yeni milletvekilleri var.

Bu yeni seçim sistemine katkı olarak, HDP’nin yasaklanmasını gündeme getirecekler ki ortalık iyice karışsın. Seçmen ne yapacağını bilemesin, aradan da kendileri sıyrılıp iktidara tutunsunlar.

Yine seçmenin vicdanı, iradesi, kararlılığı ile oynuyorlar. Muhalefete düşen, bu vicdan ve kararlılığa sahip çıkmaktır. İktidarı değiştirmeyi isteyecek seçmeni durdurmak olası değil. Ancak seçimi erteleyebilir, ellerinin altındaki seçim yargıçlarını, seçmen iradesini sıfırlamak için kullanabilirler. Bu ne kadar mümkün? İktidar bir hayal kurgusu içinde."