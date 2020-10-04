Cumhuriyet yazarı Bursalı: Bakan Bey sıkıştı, bunaldı ve sırtındaki sepette dikkatle taşıdığı korona yumurtalarını sonunda kırdı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Orhan Bursalı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 'vaka', 'hasta' sayısı açıklamalarına ilişkin olarak, "Bakan Bey sıkıştı, bunaldı ve sırtındaki sepette dikkatle taşıdığı korona yumurtalarını sonunda kırdı ve gerçek ortaya saçıldı. Koca, yumurtaları kırmayacaktı!" görüşünü savundu.

Bursalı, "Her vaka hasta değildir' dedi. Testi pozitif olup da belirti göstermeyenler meğer hasta değilmiş ve sayılmıyormuş. 'belirti göstermeyen vakalar ise sadece taşıyıcı' imiş. Hasta başka vaka başka imiş... Hasta başka ağır hasta başka. Uyduruk bir sınıflandırma ile yolun sonuna gelindi. Çanak çömlek patladı. Böylece virüslü ve neredeyse entübe düzeyine gelmemiş hastalar sayı dışında tutulur oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bursalı, "Şimdi düşünün: Zaten PCR testleri yüzde 50-60 doğruyu söylüyor. Yani koronalı olup da testten ve dolayısıyla vaka olmaktan kaçan tonla insan var... Sayı dışı... Testten pozitif çıkıp da hastalık belirtisi göstermeyenler de sayı dışı.. Hasta olup da hastanede değil, eve gönderilenler de resmi sayı dışı.. Geride ise Koca’nın beğendiği hastalar kalıyor ve bunlar vaka olarak açıklanıyor. Açılımdan sonra müthiş bir vaka bulaşması ve patlaması ile karşı karşıya kalınca mızrak çuvala sığmadı. Tabloların adı değiştirildi, gerçek durumun saklanması için Sağlık Bakanlığı elinden geleni yaptı. Fakat saha verileri - gerçek durumla örtüşmemeye ve sorular yağmur gibi yağmaya başlayınca, Sağlık Bakanı Koca artık bu durumu saklayamaz oldu, bir de buna ulusal çıkar kılıfı uydurdu. Tabloya itiraz edenleri vatan hainliği ile suçladı mı, bilmiyorum, gözümden kaçmış olabilir ama bu kadarını da yapmamıştır!" ifadesini kullandı.

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