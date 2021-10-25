Cumhuriyet yazarı Bursalı: 10 ülke ile erken başlayan gerilim, belki şimdilik söndürülebilir ama seçim sürecinde sepette tutulur

Cumhuriyet yazarı Orhan Bursalı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iş insanı Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasını istediği 10 büyükelçinin 'istenmeyen adam ilan edilmesi' konusunda talimat vermesini söylemesine ilişkin olarak, "10 ülke ile erken başlayan gerilim, belki şimdilik söndürülebilir ama seçim sürecinde sepette tutulur" dedi.

İktidarın büyük seçmen kaybı yaşadığını söyleyen Bursalı, "Ama öyle dış gerilimlerden yüzde 1-2 gibi oy getirisi, sonuçta hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Demek istediğim, Erdoğan’ın çok daha büyük dış gerilimlere ihtiyacı olduğudur" dedi.

Bursalı, yazısında "Ülkeyi yoksullaştıran, işsizleştiren, emeğin ve TL’nin değerini pul eden bir lider damgasının üzerinden silinmesi belki de olanaksıza yakındır.

İktidar yine de dış kriz yaratmada ileride büyük oynayacaktır.

10 ülke ile erken başlayan gerilim, belki şimdilik söndürülebilir ama seçim sürecinde sepette tutulur. Çünkü böyle erken gerilimin, iktidara bir yararını beklemek, biraz siyasi ve ekonomik hesap bilmemek anlamına gelir diye düşünüyorum. Ama dünya lideri konsepti, kin ve kızgınlık, böyle hesapları yapmasını da engelleyebilir ve krizi derinleştirir mi? Göreceğiz" ifadesini kullandı.