Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu: İktidar, FETÖ ile ilişkisini 2014'e kadar 'askerler dindarları hedef alıyor' illizyonuyla sürdürdü

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, eski AKP'li vekil Resul Tosun'un Star gazetesindeki köşesinde, "Hükümet 2004 kararlarını sumenaltı etmekle doğru yapmıştır" yazısına işaret ederek, "Haliyle ortaya şöyle tuhaf bir tablo çıktı: 2014 yılına kadar FETÖ’nün önünü açmak, ona karşı olan adımları engellemek hatta destek olmak doğruydu!" diye yazdı.

Barış Terkoğlu, TSK ve MİT'in ne dindarları ne de muhafazakârları hedef almadığına işaret ederek, "Fethullahçı örgütlenmeyi ve onunla açık işbirliği yapanları tehlike olarak tanımladı. Hatta önerilen tedbirler arasında dinin bu örgütün sapkın anlayışından kurtarılması için Diyanet’in devreye girmesi dahi vardı. Buna karşın siyasi iktidar, 2014 yılına kadar FETÖ ile ilişkisini “asker dindarları hedef alıyor” illüzyonuyla sürdürdü. Ne garip, söz konusu MGK’lerde FETÖ ile işbirliği yaptığı kayıt altına alınan diğer Nurcu gruplar bugün halen yoluna tam gaz devam ediyor.

Kendi kabahatlerimizi başkalarının eylemi saymayı marifet sayıyoruz. Oysa günahlarımızla barışmamız bir başka ağacı kurumaktan kurtaracak." ifadelerini kullandı.

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