Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu: Erdoğan kaybetti, Bekir Coşkun kazandı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Terkoğlu, bugünkü yazısında geçen gün hayatını kaybeden Sözcü yazarı ve gazeteci Bekir Coşkun'un yaşadığı 'sürgün'ü kaleme aldı. Coşkun'un AKP iktidarı ile olan sürtüşmesini, şimdiye kadar pek çok medya kuruluşundan 'kovulmasını' anlatan Terkoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün sarf ettiği, "Medyamız en modern altyapıya sahip ama bizim sesimizi ve nefesimizi yansıtmıyor" ifadesini hatırlatarak, "Erdoğan kaybetti, Bekir Coşkun kazandı" dedi.

Bekir Coşkun'un, “Urfa’da düğün evinin avlusunun dört bir yanına, örtüler, yastıklarla süslenmiş tahtadan ‘taht’lar kurulurdu. Davulcu ile zurnacı ortada dolanırlar, halaylar çekilir, lorkeler oynanır, havaya atılan şekerler ve bozuk bahşiş paraları etrafa saçılırdı. Çevrede deliler gibi koşuşturan biz çocuklar o avluya girdiğimizde, arkadaşlarım tahtlarda oturmuş ailelerinin yanına koşardı. Ben hemen tahtların altına girerdim... Ben böyleydim... Ortaya atılmak, öne çıkmak bana göre değildi..." sözlerini hatırlatan Terkoğlu, şunları kaydetti:

Şimdi çocukluğunda gizlendiği tahtların yakınında, Urfa’daki baba evinin biraz uzağında, toprak altında. Hep “git” dediler, gitmedi. Yurdunda, evinde, gazetesinde, bir kuş gibi saçak altlarında sürgün yaşamayı seçti.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.