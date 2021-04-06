Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan: İddia o ki, Akşener Cumhurbaşkanlığı ile görüştü, o görüşmede 104 amiralin gözaltına alınması masadaydı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, emekli amirallerin bildirisinde imzası bulunan Ergun Mengi'nin İYİ Parti'de görev yaptığını, Meral Akşener'in "zevzevklik" açıklamasının parti içinde kriz yarattığını belirterek, "İddia o ki: Akşener, pazar günü Cumhurbaşkanlığı ile bir telefon görüşmesi yapmıştı. O görüşmeye kadar gündemde 104 amiralin sabaha karşı gözaltına alınması masadaydı. Görüşmede sağduyulu davranılmasını isteyen Akşener’in girişimleriyle “sadece bildirinin öncüleri” denilerek gözaltı sayısı azalmıştı. Akşener’in muradı gözaltı olmamasıydı ama gücü buna yetmişti. Partinin kritik isminin tezine göre Akşener, hem açıklamalarla hem yaptığı görüşmelerle yangını söndürmeye çalışıyordu." diye yazdı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'la görüştüğünü belirten Barış Pehlivan, "Kendisi “Bizim Cumhurbaşkanlığı ile böyle bir görüşmemiz olmadı” dedi. Konuştuğum kritik isim ise verdiği bilgi konusunda ısrarcıydı. Hangisi doğru bilmiyorum. Bir gerçek var ki ne karar verirse versin yargı feci şekilde politikleşti." ifadelerini kullandı.

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