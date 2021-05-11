Cumhuriyet yazarı Balbay: Sedat Peker için kırmızı bültenle kırmızı halı aynı anda hazır tutulmuş, hangisi gerekiyorsa o kullanılmış

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarına işaret ederek, "Sadece ucu görünen olaylardan anlaşılıyor ki Sedat Peker için kırmızı bültenle kırmızı halı aynı anda hazır tutulmuş, hangisi gerekiyorsa o kullanılmış" dedi.

Balbay, "Türk tipi dedikleri sistemin 'şahsım'dan başka tipi yok. Ancak şahsım öyle tek kişiden ibaret değil. En tepedeki şahsımın altında da orta boy, küçük boy şahsımlar var! Bir sistemde kurumları ve kuralları ortadan kaldırdınız mı, geriye şahsımlar kalır. Her biri kendisini en tepedeki şahsıma en yakın şahsım olarak kabul ettirmeye çalışır" dedi.

Balbay, yazısına şöyle devam etti:

"İşte Sedat Peker olayı... Tepenin şanı, şerefi uğruna karakolda bile milletvekili dövdürdüğünü, yetmedi, kemiklerini kırdırdığını söylüyor... Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’ın AKP’li milletvekili oğlu Tolga Ağar’la ilgili buram buram savcılık kokan iddialar ortaya atıyor... Süleyman Soylu’yu hedefine koyuyor...

Bir savcı resen harekete geçmiyor. Zira şahsım rejiminde 'resen' gitti, 'reis'en geldi!

Sadece ucu görünen olaylardan anlaşılıyor ki Sedat Peker için kırmızı bültenle kırmızı halı aynı anda hazır tutulmuş, hangisi gerekiyorsa o kullanılmış.

Geçmişte de devleti temsil eden kişilerle yeraltı dünyasının adamları iç içe olurdu ama gelinen nokta daha vahim. Devlet şahsımlaşmış durumda!"