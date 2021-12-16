Cumhuriyet yazarı Balbay: Saray, Özgenç’i nabız tutma aracı olarak kullandı demek de Özgenç’e haksızlık olur!

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Prof. Dr. İzzet Özgenç’in OHAL konusunda attığı tweet'in özenle hazırlandığını belirterek, "Hafta başındaki medya paylaşımında iki cümleye dört mesaj sığırdı: Türk Lirası’nın değer kaybı çok vahim ve durdurulamaz görünüyor. Bu durum ağır ekonomik bunalım getirecek. Bunun devamı anayasanın 119. maddesine göre olağanüstü hal ilanıdır. Herkes bu karara şimdiden hazırlıklı olsun" dedi.

Balbay, şu ifadeleri kullandı:

"Özgenç, daha sonra özür diledi, serbest piyasa ekonomisinden dönüş olmayacağını söyledi ama ilk mesajın rasgele atıldığı söylenemez. Olay bir canlı yayın kazası değil. Herhangi bir konferansta ters bir soru üzerine akla gelen dağınık cümlelerle verilmiş bir yanıt değil.

Başta vurguladığımız gibi özenle hazırlanmış. Saray, Özgenç’i nabız tutma aracı olarak kullandı demek de Özgenç’e haksızlık olur! Baş başa yapılan Erdoğan-Bahçeli görüşmelerinde zabıt tutulmadığı için ancak çevrelerindeki ikinci, üçüncü halkalara bilgi gittikten sonra bazı sızıntılara ulaşmak mümkün.

Bu sızıntıların oluşturduğu nemleri koklayınca iki liderin de ne yapıp edip iktidarı vermeme 'kararlılığında' olduğu dikkati çekiyor: Ben gidersem din gider... Ben gidersem de millet gider... İkimiz gidersek devlet gider... Bu diyaloğun gideri yok!"

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