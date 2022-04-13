Cumhuriyet yazarı Balbay: Saray’da, Suriye ile nasıl yakınlaşılacağı yönünde ön hazırlık var

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Ankara'nın; Suudi Arabistan, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Libya ile başlayan yakınlaşmasının domino etkisi ile devam ettiğini söylerken, "Aralık 2010’da başlayan 'Arap Baharı'nın ardından Kuzey Afrika ve Ortadoğu ülkeleriyle yaşanan gerilimli yılların yerini gidip-gelelimli yıllar alıyor. Ankara’daki hava şu: 'Normalleşme' sırası Suriye’ye geliyor!" ifadesini kullandı.

Balbay, yazısında şunları kaydetti:

"Bu haberlerin ardından, 'Devamı var mı' diye yokladık, Suriye çıktı.

Saray’da bu ülke ile nasıl yakınlaşılacağı yönünde ön hazırlık yapılırken akla ilk güvenlik gelmiş. Ancak buradan başlanmasının on yıllık savrulmayı toparlamaya yetmeyeceği kanaatine varılmış. Bunun üzerine daha 'insani' alanları da içeren bir diyalog arayışına girilmiş. Suriye ile bunca yaşadıklarımızdan sonra 900 kilometrelik sınırda ne ararsan bulunur; savaş da barış da!

Önümüz bayram, bakarsın buradan yürünür. Yöntemin ne olacağı belli değil ama Suriye ile yeni bir dönemin başlayacağını söylemek mümkün."