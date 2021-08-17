Cumhuriyet yazarı Balbay: Saray, ABD ile yaptığı “Taliban’a karşı Amerika ile çalışan Afganları Türkiye üzerinden tahliye etme” anlaşmasını yenilemiş olabilir

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Afganistan'dan gelen sığınmacılar konusuyla ilgili olarak, "Saray, Taliban yetkilileriyle kamuoyuna duyulmadığı ilişkiler kurmuş olabilir. ABD ile yaptığı “Taliban’a karşı Amerika ile çalışan Afganları Türkiye üzerinden tahliye etme” anlaşmasını yenilemiş olabilir" dedi.

Balbay, "Uyarıyoruz: Suriye işinin ucunu göremediniz, sorunu Altındağ gerilimine kadar getirdiniz. Afganistan işi Suriye’ye de benzemez. Taliban, Hatay’ın yanı başındaki İdlib’de ABD desteğiyle konuşlanıp güney komşumuz olabilir. Afganistan’daki kaos çevre ülkeleri de olumsuz etkileyip sadece bu ülkeden değil, tüm bölgeden yoğun göçü tetikleyebilir! Türkiye, Afganistan’daki çatışan grupların ortak düşmanı haline gelebilir! Bütün bunları göze alıp şu denklemi onaylıyorsanız: AB için Türkiye göçmen deposu... AKP için göçmenler oy deposu! Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

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