Cumhuriyet yazarı Balbay: Sadece Suriye olayı bile Türkiye’nin bölgede değil yoğurdu, dondurmayı üfleyerek yemesi gerektiğini gösteriyor

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Ukrayna-Rusya kriziyle ilgili olarak, "Sadece Suriye olayı bile Türkiye’nin bölgede değil yoğurdu, dondurmayı üfleyerek yemesi gerektiğini gösteriyor" dedi.

Balbay yazısında, "Türkiye, Kırım’ın ilhakına ilk günden itibaren karşı çıktı. Bugün de Moskova’nın adımlarını doğru bulmadığını açıkladı. Ancak Türkiye’nin konumunun salt böyle bir adımı onaylamak ya da karşı çıkmakla sınırlı kalması olanaksız. Stratejik önem, kullanabilirsen güç, kullanamazsan yük olur. Tam Türkiye’ye göre bir tarif!" dedi.

Balbay, şu ifadeleri kullandı:

"Rusya, Suriye bağlamında yıllardır güney komşumuz. Moskova burada da Şam yönetiminin ricasını kıramadığı için bulunuyor! Rusya, Türkiye’nin Suriye topraklarından çekilmesini isterken şuna dayanıyor: 'Beni Şam çağırdı, seni kim çağırdı?'

Bu durum elbette Rusya’ya haklılık kazandırmaz ama uluslararası hukuk zemininde kendini ifade gücü sağlıyor! Sadece Suriye olayı bile Türkiye’nin bölgede değil yoğurdu, dondurmayı üfleyerek yemesi gerektiğini gösteriyor."