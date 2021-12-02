Cumhuriyet yazarı Balbay: Millet, Erdoğan’ın hayatı ucuzlatmasını istiyor ama Erdoğan Türkiye’yi ucuzlatıyor

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, ekonomik gidişata ilişkin olarak, "Türk Lirası’nın değer kaybı, Türkiye’nin ucuzlaması demek. Sakın yanlış anlaşılmasın; ucuzlama, bu ülkenin yurttaşları için değil, yabancılar için. Onlar için ucuzlayınca ne oluyor? İstedikleri varlığı, istedikleri fiyata satın alabiliyorlar. Mevcut durum devam ettiğinde Türkiye’nin bütün altın yumurtlayan tavukları, teneke fiyatına düşecek. Kim alacak? Cebinde dolar olan!" dedi.

Balbay, şu ifadeleri kullandı:

"Millet, Erdoğan’ın hayatı ucuzlatmasını istiyor ama Erdoğan Türkiye’yi ucuzlatıyor. Böylece değerinin çok altında satılacak varlıklar için şunu demeye hazırlanıyor: Bakın Türkiye’ye güven arttı, yatırımcılar kuyrukta! Uzun süredir gündemde olan 128 milyar dolar konusunda da şu dedikodu hâkim: Parayı yurtdışına kontrollü olarak çıkardılar, üstüne çöktüler, seçime doğru bir kısmını Türkiye’ye getirecek, 'Bakın bize olan güven arttıkça dünyadan dolar yağıyor' diyecekler."

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