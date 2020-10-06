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Cumhuriyet yazarı Balbay: İyi Parti'deki liste gerilimi sonrası AKP-MHP İyi Parti’den milletvekili çekmeyi bile düşünmüş

06 Ekim 2020 11:21

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, İyi Parti kurultayındaki liste geriliminin AKP ve MHP'yi sevindirdiğini belirterek, "Hatta İyi Parti’den milletvekili çekmeyi bile düşünmüşler ama 'Meral Hanım bunu tersine çevirip partisini güçlendirmek için kullanır' düşüncesiyle vazgeçmişler." iddiasında bulundu. 

Balbay, "Bugünden görünen, İyi Parti’nin Cumhur’la yıldızının barışmayacağı… Akşener’in tek hedefi var: Cumhurbaşkanlığı… Aday olması zor değil… İkinci adım ittifakın adayı olabilmek… Üçüncü adım seçimi ikinci tura bırakmak… Dördüncü adım, kazanmak…" görüşünü savundu. 

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