Cumhuriyet yazarı Balbay: İktidar, HDP'ye giden oyların bir bölümünü almak için af dahil bütün hesapları yapıyor

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, iktidarın HDP'ye giden oyların bir bölümünü almak için af dahil bütün hesapları yaptığını iddia etti.

Balbay, yazısında "6’lı masa yoluna devam ederken Cumhur İttifakı’nın 'İlle de rakibimizi bilmek isteriz' çıkışı sürüyor. Aday açıklansın ki üstüne çullansınlar! Bu kesimin birinci gündemi ise şu: HDP’ye giden oyların bir bölümünü almak ya da HDP’nin Millet İttifakı’nın işine yaramayacak pozisyonda kalmasını sağlamak. Bunun için bütün hesaplar yapılıyor. Af dahil!" ifadesini kullandı.