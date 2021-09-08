Cumhuriyet yazarı Balbay: Diyanet koridorlarında, "Saray, atacağı her adıma başkanımızı da ortak ediyor, görüş belirtmesini istiyor" diye konuşuluyor

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, Diyanet İşleri Başkanlığı koridorlarında, "Saray, atacağı her adıma başkanımızı da ortak ediyor. Onun da görüş belirtmesini istiyor" diye konuşulduğunu yazdı.

Cumhuriyet yazarı Balbay, yeni adli yılın açılışında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın dua okumasının ardından hareketlenen siyaset ve Diyanet ilişkisi hakkında bir yazı kaleme aldı.

Balbay, şunları kaydetti:

"Önce bir başkent kulisi paylaşalım…

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) katlarında şu konuşuluyor:

'Saray, atacağı her adıma başkanımızı da ortak ediyor. Onun da görüş belirtmesini istiyor. Bu görüş tabii ki Saray’ın istediği gibi oluyor ama güç merkezi haline geliyoruz. Artık Suriyelilerin ülkeye nasıl uyum sağlayacağından sosyal medyaya nasıl bir düzen verileceğine kadar icraatın her alanında biz varız! Bunun devamında gerek başkanımız gerekse kurumumuz daha güçlü hale gelecek…'

Görünen icraat yorumcu istemez… Zaten gidiş bu yönde. Ne var ki DİB’in kurumsal olarak öne çıkmasının içeride ne tür yeni odaklar yaratabileceğini göstermesi bakımından yukarıdaki kulisi aktardık.

Erdoğan, Prof. Ali Erbaş’ı öne çıkararak değişik hedefler edinmiş olabilir… Toplumda ortaya çıkacak hassasiyetin CHP’ye yönelik bir tepki haline gelmesini istemiş olabilir… Çıkacak tartışma ile birlikte iktidarın ekonomide hiçbir hedefi tutturamaması, fakirlik getiren büyüme, dış politikadaki çuvallama ikinci planda kalmış olabilir… Çekirdek tabanını selamlayıp bir arada tutmak istemiş olabilir… Kafasında kurduğu halifeliğe giden yola bir taş daha döşediğini düşünmüş olabilir… Ancak ortaya çıkan sonuç bütün bunların ötesinde…"

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