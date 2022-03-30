Cumhuriyet yazarı Balbay'dan muhalefete 'seçim güvenliği' eleştirisi: 'Gümüş tepsiniz tamam, iktidarı nasıl kabul buyurursunuz' diye sormaya hazırlanıyorlar!

Cumhuriyet yazarı Mustafa Balbay, muhalefetin "Seçim güvenliğini sağlamak bizim işimiz değil" demeçlerini eleştirdi. Balbay, muhalefet temsilcilerinin, "Gümüş tepsiniz tamam, iktidarı nasıl kabul buyurursunuz" diye sormaya hazırlandığını söyledi.

Balbay, "sayıları hızla artan yeni fakirler olduğunu" söyleyerek, bu gurubu "Durumu kabullenmeyen, nedenini sorgulayan, sandıkta gereğini yapmaya hazırlananlar ve her şeyin daha da kötüye gitmesinden korkup durumunu korumaya, olabildiğince çok yerden yardım almaya çalışanlar" olarak ikiye ayırdı.

Balbay, yazısında şunları kaydetti:

"Her iki durumun da gözlendiği bir süreçteyiz. Ankara’daki görünüm, iktidarın şöyle bir arayış içinde olduğunu gösteriyor: Halkın ekonomiyi düşünecek halde olmadan sandığa gitmesi nasıl sağlanır? Kaçakçıya af, yolsuzluğu yazan gazeteciye hapis cezası getirme arayışı bunun sadece başlangıcı…

Seçim kadar seçime giden yol da önemli… Muhalefet temsilcilerinin, 'Aslında seçim güvenliğini sağlamak bizim işimiz değil' gibi demeçler verdiğini duyuyoruz… Çok haklısınız, gümüş tepsiniz tamam, iktidarı nasıl kabul buyurursunuz, diye sormaya hazırlanıyorlar. Az pişmiş mi olsun iyi kızarmış mı?"

TIKLAYIN - Altılı muhalefet zirvesi bildirisi: İş birliğimizi sürdürmeye kararlıyız; seçim güvenliğini sağlamak amacıyla çalışma grubu oluşturduk