Cumhuriyet yazarı Balbay'dan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na açık mektup: Seçimden önce bu iktidarın bittiğini gösteremezseniz, Saray’ın oyunu bitmez

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, bugünkü köşesinde Millet İttifakı ortakları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e hitaben açık bir mektup kaleme aldı. Balbay, "Seçimden önce bu iktidarın bittiğini gösteremezseniz, Saray’ın oyunu bitmez. Küresel güçler de bağımsız karar verebilen bir devletle, bir yönetimle değil, bir kişiyle muhatap olup onu kuşatmayı sever!" görüşünü savundu.

Balbay yazısında, "Salt sistem değişikliğini önde tutarak, bu millete güven verilmez. Sistemler, ekmek arasına konup yenen bir şey değil. İktidar ve medyası, salt sistem değişikliğini gündemde tutarak, “adaylığa kim gelsin kim gitsin” tartışmasını köpürterek enkazını örtmeye çalışıyor. Enkazı tarif etmek çözüm değil... Enkazın ne kadar büyük olduğunu, bu enkazın altındaki halka söylemek çare değil... Ve millet, Erdoğan’ı yenecek bir Erdoğan aramıyor. Erdoğan tartışmanın, kendisinin yonttuğu “şahsım rejimi” etrafında dönmesini istiyor.- Türkiye 1’den büyüktür... Türkiye 2’den de büyüktür! Türkiye 6’dan da büyüktür! Türkiye, millet kadar büyüktür... Bu ortamda muhalefetin de siyaseti “kişiler” etrafında yapması işi “şahsımlaştırıyor”! Sorunların çözümü için süre vermek değil, güven vermek gerekiyor. Hükümet bitmiş, götüreni yok!" düşüncesini dile getirdi.

Balbay şu ifadeleri kullandı:

"Bir kişinin dev adımlarını değil, milyonlarca kişinin ortak adımlarını büyütün. Bir kadro hareketi yaratın... Sarayına kurulmuş, bir adım atarken, “Milletim böyle istedi” diyor. Biliyor ki millet uyanırsa işler kötü. Her adımı gerçek anlamda milletle atıp sürekli asıl gücü arkanıza alın. Seçimden önce bu iktidarın bittiğini gösteremezseniz, Saray’ın oyunu bitmez. Küresel güçler de bağımsız karar verebilen bir devletle, bir yönetimle değil, bir kişiyle muhatap olup onu kuşatmayı sever! En derin kaygılarımla..."