Cumhuriyet yazarı Balbay: Artık AKP mutlu azınlık hükûmeti

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Balbay, "CHP’li başkanlar iktidarın, 'Onlar halktan, hizmetten anlamaz' propagandasını kırdı. Artık AKP mutlu azınlık hükûmeti" düşüncesini dile getirdi.

Balbay yazısında, "31 Mart 2019 yerel seçimlerinden sonra İzmir, Aydın, Muğla, Eskişehir, Hatay, Tekirdağ’ın yanı sıra İstanbul, Ankara, Adana, Mersin, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Millet İttifakı’nın desteklediği CHP’li başkanlarca yönetilmeye başlaması, bir algıyı da kırdı. Baskı kurmaktan yardım dağıtmaya iktidarın her türlü yöntemi kullanmasına karşın seçmenin bu tercihi genel seçimler için de önemli. CHP’li başkanlar iktidarın, 'Onlar halktan, hizmetten anlamaz' propagandasını kırdı. Şimdi tablo tam tersi. Artık AKP mutlu azınlık hükümeti. CHP’nin yereldeki başarıyı büyütüp, iyi anlatıp, sahiplenip, genel iktidara ulaşma yolu açık." ifadesini kullandı.