Cumhuriyet yazarı Balbay: AKP millete ekonomik işkence yaparken 'Canı yanıp bağıranı mahvederim' diyor

Cumhuriyet gazetesi yazar Mustafa Balbay yaşanan ekonomik sıkıntılara ilişkin olarak "AKP millete ekonomik işkence yaparken 'Canı yanıp bağıranı mahvederim' diyor." dedi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "dövizin köpüğünü aldık" sözlerine ilişkin Balbay "Oysa gerçek şu ki hepimiz soyulduk! Gerçek bu kadar açık ve güçlü iken hiçbir sahte söylem etkili olamaz!" görüşünü savundu.

Erdoğan'ın muhalefete karşı dile getirdiği "halkı sokağa davet ediyorlar" sözüyle başlayan siyasi gerilime de değinen Balbay, bu çıkışın arkasında ekonomik sıkıntıları unutturmak olduğuna işaret ederek "O zaman güvenlik 'sorunu' gündeme gelecek. Her şeyin önüne can güvenliği geçecek. Halka denecek ki: 'Yaşadığınıza dua edin...' " dedi.

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