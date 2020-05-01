Cumhuriyet yazarı Ali Sirmen: İktidar pandemi ile mücadelede önceliği, CHP'li yerel yönetimlerin savaştaki etkinliklerini önlemeye verdi

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ali Sirmen, CHP'li yerel yönetimlerin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleye katkıda bulunmasının iktidarı telaşlandırdığını savunduğu yazısında, "Üretim bazlı, halkçı, emekçi eksenli yerel yönetim AKP’nin kâbusudur. Bunun yaşama geçmesine asla müsaade edemez. İşte bu yüzdendir ki iktidar tarafından pandemi ile mücadelede öncelik, CHP’li yerel yönetimlerin savaştaki etkinliklerini önlemeye verilmiştir." ifadelerini kullandı.

Ali Sirmen, CHP'nin üreticiden tüketiciye zincir oluşturarak, tarımsal projeleri geliştirmekte, doğrudan yatırım modelleri üzerinde çalıştığıı belirterek, "Ege’nin belirli bölgelerinde garantili alım projeleri, halk marketleri zincirleri oluşturmakta, tohum ve fide dağıtımı projelerinin yanı sıra topraksız çiftçiyi topraklandırma çalışmalarını yoğunlaştırmaktadır. Velhasıl, eğer bu girişimlerde başarılı olunursa rant, talan ve yağmaya dayalı bir politikanın yerine üretim odaklı bir yenisini geçirmenin mümkün olabileceği talan ve yağmanın tek mümkün olmadığı herkese gösterilmeye başlanacaktır." diye yazdı.

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