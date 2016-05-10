Cumhuriyet "Varan 2"yi açıkladı; Aslı Aydıntaşbaş

Cumhuriyet gazetesi, dün “Varan 1: Kadri Gürsel aramızda, sürprizlerimiz devam edecek” diyerek yeni yazarların kadrosuna katılacağını duyurmasının ardından, bugün “Varan 2”yi açıkladı. Aslı Aydıntaşbaş’ı kadrosuna kattığını duyuran gazetenin tanıtım yazısında şu ifadeler yer aldı:

“Ankara’nın nabzını tutan yazıları, diplomasideki tecrübesi ve televizyon yorumlarıyla tanınan gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, Cumhuriyet ailesine katıldı. Uzun yıllar yurtdışında da görev yapan Aydıntaşbaş, yorum ve haberleriyle çok yakında Cumhuriyet’te olacak.”