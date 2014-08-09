Cumhuriyet: TÜRGEV’e verilen yurdun bedeli 0 lira

AKP’li Fatih Belediyesi’nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve kızı Esra Albayrak’ın yönetiminde olduğu Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı’na (TÜRGEV) 25 yıllığına bedelsiz verdiği Mevlanakapı Kız Öğrenci Yurdu’nun arsasının satış bedeli 0 lira olarak gözüktüğü ortaya çıktı.

Cumhuriyet’ten Aykut Küçükkaya’nın ulaştığı tapu kaydında satış bedeli “0 TL” olarak gözükürken 7 bin 927 metrekarelik bostan niteliğindeki arsa için “vesayet altındaki kişilerin mallarının tasarrufu işleminden” notu düşülmüş. Sit alanında inşaata başlayan Fatih Belediyesi öğrenci yurdu inşa etmiş; yurt 2013 yılında inşaat halinde iken TÜRGEV’e devredilmişti. Başbakan Erdoğan TÜRGEV’e bedelsiz devredilen yurtta geçen ay iftar programına katılmış; oğluna ve vakfa sahip çıkmıştı.

Cumhuriyet, 17 Aralık yolsuzluk soruşturması kapsamında Türkiye’nin gündeminden düşmeyen Başbakan Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın ve kızı Esra Albayrak’ın yönetiminde bulunduğu TÜRGEV’e bedelsiz devredilen Mevlanakapı Kız Öğrenci Yurdu’nun arsasıyla ilgili önemli bir ayrıntıya ulaştı.

Haziran 2012 tarihli tapu kaydına göre arsanın sahibi Fatih Belediyesi; satış bedeli “0 TL” gözüküyor. Niteliği için “bir evi olan bostan” olarak gözüken 7 bin 927 metrekarelik arsayla ilgili “35/1152 pay Özlem Bostancı: Zeki kızı adına kayıtlı iken Fatih Belediyesi (İstanbul) adına vesayet altındaki kişilerin mallarının tasarrufu işleminden” notu düşülmüş.

Arsanın belediye üzerine geçirilmesinin ardından ise 17 Aralık yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınan AKP’li Fatih Belediyesi Başkanı Mustafa Demir yönetimindeki belediye hızlı bir şekilde hareket eder. Ekim 2012’de sit alanında imar değişikliği yapılarak yurt inşaatına başlanır. Fatih Belediyesi inşaatı sürdürürken yurdun adını Silivrikapı Kız Öğrenci Yurduolarak duyurur. TÜRGEV ise yurt binası kendisine resmi olarak verilmeden aylar öncesinden yurdu kendi malıymış gibi internet sitesinden duyurmaya başlar. Bu duyuruda yurdun maket resimlerine yer verilir; belediyenin koyduğu isim “Mevlanakapı Kız Öğrenci Yurdu” olarak değiştirilir. Bu gelişmelerin tamamı gazetemiz tarafından 10 Eylül 2013 tarihinde belgeleriyle kamuoyuna duyurulmuştu.