Cumhuriyet’ten Hürriyet gazetesine dava yanıtı: Mesleğimiz adına biraz ‘ayıp’ oluyor!

Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Aykut Küçükkaya, bugünkü köşesinde "Ziraat Bankası, kredi karşılığı aldığı araziyi yine Demirören'e kiraladı" başlıklı haber sebebiyle gazetelerine 3 kuruş değerinde tazminat davası açan Demirören Holding’e yanıt verdi. “Biz haberlerimize, muhabirlerimize güveniyoruz!” diyen Küçükkaya, Demirören’in “manipülasyon” kelimesinin arkasına sığınarak “kaynağınızı açıklayın” dediğini söyledi, “Sizler sadece bir şirket değilsiniz aynı zamanda bir medya grubunun da sahibisiniz. Mesleğimiz adına biraz ‘ayıp’ oluyor!” dedi.

Küçükkaya devamında, “Evet, aylardır soruyoruz... Bugün de birinci sayfamızdan sormaya devam ediyoruz... Sahi!.. ‘Demirören Grubu’nun Ziraat Bankası’ndan aldığı milyarlık kredi geri ödendi mi, ödenmedi mi?’ Soru açık, net ve bir o kadar da basit. Ya ‘ödendi’ diyeceksiniz ya da ‘ödenmedi.’ Siz ‘Bu kredi ödendi’ deyin, kamuoyunun önüne belgesini koyun; söz, ‘skandal kredi’ diye yazmaktan vazgeçeceğiz!.. Yeter ki tüyü bitmemiş yetimin hakkı ödensin, bizim tek derdimiz o!..” ifadelerini kullandı.

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TIKLAYIN - Demirören Grubu'ndan Cumhuriyet gazetesine 3 kuruşluk dava