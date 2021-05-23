Cumhuriyet tarihinin “en büyük uyuşturucu operasyonu” diye açıklanan Bataklık operasyonunda iddianame halen hazırlanmadı

Cumhuriyet tarihinin “en büyük uyuşturucu operasyonu” diye açıklandı ancak uyuşturucu çıkmadı. Dosyada gizlilik kararı verildi, iddianame hazırlanmadı.

Cumhuriyet gazetesinden Tuğba Özer'in haberine göre, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği ve Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu olarak duyurulan “Bataklık” operasyonunda uyuşturucu değil, 70 milyon TL civarında mevduat, 21 milyon TL değerinde döviz ve çok sayıda lüks araç ele geçirildi. Soruşturma kapsamında iş insanı Nevzat Kaya tutuklandı ancak dört gün sonra tahliye edildi. Peker, Kaya için “Soylu’nun oğlu operasyondan kurtarmak için rüşvet istedi” iddiasında bulundu. 11 aydır iddianamesi hazırlanmayan operasyonun soruşturmasında ise gizlilik kararı bulunuyor. Kaya’nın avukatı Emrah Güner,, “Savcılık bize de bilgi vermiyor, süreci basından takip ediyoruz” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında 30 Haziran 2020 tarihinde 11 ilde “Bataklık” adı verilen operasyonda 85’i ev, 25’i işyeri olmak üzere toplam 110 ayrı adrese eşzamanlı baskın yapıldı. Aralarında uyuşturucu kaçakcılığından hükümlü Nejat Daş ve Çetin Gören’in de bulunduğu 74 kişi gözaltına alındı. Suç örgütünün banka hesaplarında 70 milyon TL civarındaki mevduata el konuldu. Ayrıca 21 milyon TL değerinde döviz, Türk Lirası, altın, mücevher ve ziynet eşyası, 281 adet tapu, 31 adet tabanca, 32 adet bilgisayar, cep telefonları, sim kartları, para sayma makineleri ile 21 adet lüks otomobil ele geçirildi.

Operasyonun İstanbul ayağında ele geçirilen birbirinden lüks otomobiller basına gösterildi. Araçlardan bazılarının operasyon kapsamında göz-altına alınan D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı ve Yeniköy Motors’un sahibi eski Trabzonspor yöneticisi Nevzat Kaya’ya ait olduğu belirtildi. İddiaya göre Kaya, Nejat Daş ve Çetin Gören’e çok sayıda lüks araç satarak kara paranın aklanmasını sağlıyordu. Peker’in “Engin Soylu’nun 5 milyon dolar istediğini” iddia ettiği Nevzat Kaya 6 Temmuz’da 2020’de tutuklandı. Ancak savcılığın itirazı üzerine 4 gün sonra 10 Temmuz 2020’de serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma dosyasında 26’sı tutuklu 113 şüphelinin ismi geçerken, henüz iddianame hazırlanmadı.

Peker, son videosunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu” olarak duyurduğu “Bataklık” operasyonuna ilişkin iddialarda bulunmuştu. Peker, Soylu’nun oğlu Engin Soylu’nun zanlılardan Yeniköy Motors’un sahibi Nevzat Kaya’ya 10 gün önce haber verdiğini ve ismini dosyadan çıkarmak için 5 milyon dolar rüşvet isteğini öne sürdü.

Bakan Soylu, geçen günlerde TRT ekranlarından yaptığı açıklamada, operasyonda Peker’in iddia ettiği gibi uyuşturucu yakalanmadığını doğruladı. Soylu, “Esrar yakalamadık, suç geliri yakaladık. İşin başındayız şu anda. Soruşturma sürüyor. 2 milyarlık mal varlığı ve para, 17 şirkete kayyum ama bunu 10 ile çarpın. Turpun büyüğü heybede” ifadelerini kullandı. Soylu, Sedat Peker ile uyuşturucu baronu Çetin Gören’in yan yana fotoğrafını göstererek operasyonda Peker’in de yer aldığını belirtti.

İddialar hakkında ulaştığımız Nevzat Kaya’nın avukatı Emrah Güner, iddiaları basından duyduğunu, dosyada gizlilik kararı bulunduğu için kendilerinin de soruşturmaya ilişkin net olarak bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.