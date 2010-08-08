Cumhuriyet tarihinde rekor elektrik tüketimi

T24 - Kayseri'de açılışlar yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, 5-6 Ağustos'ta, 700 milyon kilovatsaat günlük elektrik tüketimi ile rekor kırıldığını söyledi.

Bu rakamın Cumhuriyet tarihinde bir ilk olduğunu belirten Bakan Yıldız, 'Bu bir rekordur. Bunu bir sembol olarak söylememiz lazım. Türkiye'nin krizden kurtuluşunu, kriz öncesi rakamların çok çok üstüne çıkarak göstermiştir' dedi. Kaçak elektrik konusunda da uyaran Bakan, 'Kaçak elektrik kullanmayın, kullandığınız elektriğin bedelini ödeyin. Devletin ve kul hakkının olduğunu söylemek istiyorum. Lütfen elektrikleri kullanın ama ücretleri de ödeyin. Türkiye büyüyor, enerji sektörü de aynı şekilde büyüyor. Dün ulaştığımız rakamları daha da aşabilmemiz için'' diye konuştu.