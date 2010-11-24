Cumhuriyet tarihinde ilk! 3 komutan açığa alındı

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Ağır suçlamalara atıf

Üç general AYİM'e başvurdu



Star Gazetesi'nden Cevheri Güven'in haberine göre İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Balyoz Davası sanığı Tümgeneral Halil Helvacıoğlu’nu açığa aldı. Karar, 926 sayılı TSK Personel Kanunu’nun açığa almayı düzenleyen 65. maddesi uyarınca uygulandı. 22 Kasım 2010 tarihli açığa alma kararı, önceki gün İçişleri Bakanlığı tarafından gereğinin ivedilikle yerine getirilmesi için Genelkurmay Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı’na gönderildi. Bakanlığın yazısı Tümgeneral Helvacıoğlu’na aynı gün tebliğ edildi. Helvacıoğlu’nun üniforması çıkartıldı ve Ağustos YAŞ’ında atandığı Jandarma Genel Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı’ndaki görev ve yetkileri elinden alındı.Açığa alma yazısında, Tümgeneral Helvacıoğlu hakkında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki E: 2010/283 sayılı dosyaya atıf yapıldı. Yazıda Helvacıoğlu’nun hükümeti devirme planları içerisinde yer aldığı belirtildi. Helvacıoğlu hakkında açılan davada isnat edilen suçların içeriği ve deliller göz önüne alındığı vurgulanan yazıda “926 sayılı TSK personel kanununun 65. maddesi uyarınca açığa çıkarılmıştır. Bilgilerinizi ve gereğini, durumun adı geçene bugün ivedilikle tebliğ edilerek belgenin bir örneğinin gönderilmesini rica ederim. İÇİŞLERİ BAKANI” denildi.

Balyoz Soruşturması kapsamında isimleri geçen ve açığa alınan üç general Tümgeneral Gürbüz Kaya ve Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu ve Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu, haklarındaki işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Askeri Yüksek İdare Mahkemesi'ne (AYİM) başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül tarafından, Tümgeneral Gürbüz Kaya ve Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu, İçişleri Bakanı Beşir Atalay tarafından da Jandarma Tümgeneral Halil Helvacıoğlu 22 Kasım 2010 tarihli işlemlerle açığa alındı.

Üç general, açığa alınmalarına ilişkin işlemlerin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dün AYİM'e başvurdu. AYİM, generallerin istemiyle ilgili düşünce belirtilmesi için dosyayı Askeri Savcılığa gönderdi. Savcılıktan gelecek görüşün ardından generallerin başvurusu AYİM Daireler Kurulu'nda görüşülecek.

YAŞ'ta terfi ettirilmemişlerdi

Bütün yetki Bakan’da

Vekaleten atanmışlardı

Erdoğan: Aynı işlemi Savunma Bakanımız da yapacak

Gönül: Tümgeneral Kaya ve Tuğamiral Gavremoğlu pazartesi açığa alındı





Erdoğan'a Gediktepe'de brifing veren komutan

Son YAŞ toplantısında Tümg. Gürbüz Kaya, Tümg. Helvacıoğlu ve Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu, haklarındaki davalar nedeniyle terfi ettirilmemişti. Terfi ettirilmeyen ancak başka görevlere atanan üç Paşa, AYİM’e dava açarak YAŞ kararlarını bypass olarak nitelenen karar çıkartmışlardı. AYİM, Balyoz Davası’nda yeralan üç generali terfi ettirmiş ve yürütmenin de durdurulmasına hükmetmişti. Böylece sivillerin onay yetkisinde olan terfilerle ilgili YAŞ kararlarını AYİM üzerinden delmenin yolu açılırken, İçişleri Bakanlığı’nın açığa alması kararı sözkonusu girişimi de durdurdu.926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu’nun, açığa alınan veya tutuklanan subay ve askerî memurlar hakkındaki esasları içeren 65. maddesi, Millî Savunma Bakanı’na ve İçişleri Bakanı’na açığa alma yetkisi veriyor. 65. madde, ‘Haklarında ölüm veya ağır hapis cezasını gerektiren veya yüz kızartıcı bir suçtan ya da taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıl ve daha fazla hapis cezasını gerektiren bir cürümden veya emre itaatsizlikte ısrar, üste veya amire fiilen taarruz, üste veya amire hakaret, mukavemet suçlarından dolayı kamu davası açılanlar, mensup oldukları bakanlıklarca açığa çıkarılabilirler’ diyor.” Maddenin‘e’ bendinde “terfi sırasına girenlerden açıkta bulunanların terfileri ve kademe ilerlemeleri yapılmaz” hükmü açıkça yeralıyor.YAŞ’ta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Erdoğan’ın terfilerine karşı çıktıkları Tümgeneral Halil Helvacıoğlu, Korgeneral kadrosundaki Jandarma Genel Komutanlığı Değerlendirme ve Denetleme Başkanlığı, Tümgeneral Gürbüz Kaya, Korgeneral kadrosundaki Harita Genel Komutanlığı ve Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu da, Tümamiral kadrosundaki Deniz Kuvvetleri Personel Başkanlığına vekaleten atanmışlardı.Erdoğan gazetecilerin Tümgeneral Helvacıoğlu'nun açığa alınmasıyla ilgili sorulara şu yanıtları verdi:Sayın Atalay’ın açığa alma işlemini Milli Savunma Bakanımız da uygulayacaktır. Belki de şu ana kadar uygulamış olması gerekir. Bu konunu ilk olup olmadığı konusunda bir araştırmam yok. Ama her şey yasalar çerçevesinde. Bakanlarımıza verilen, Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler vardır. Veya üçlü kararnameyle görevden almalar vardır. Nasıl bir memuru görevden alma yetkisine onları atayanlar sahipse burada da aynı durum vardır. Bu yetkiler çerçevesinde gerek İçişleri gerekse Milli Savunma Bakanımız yetkilerini kullanmıştır.Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gözler Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül'e çevrildi. Tümg. Helvacıoğlu hakkında İçişleri Bakanı’nın verdiği açığa alma kararının, aynı durumdaki Tümg. Gürbüz Kaya ve Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu hakkında da Milli Savunma Bakanlığı tarafından uygulandığı ortaya çıktı. Bakan Gönül, bu sabah Tümg. Kaya ve Tuğamiral Gavremoğlu'nun pazartesi günü itibariyle açığa alındıklarını söyledi.Tümgeneral Gürbüz Kaya, 12 askerin şehit düştüğü Gediktepe'de Başbakan Erdoğan'a brifing veren komutan olarak biliniyor.