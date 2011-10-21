'Cumhuriyet, Sözcü ve Aydınlık niye davet edilmedi'

T24 - CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, "Medya yöneticileriyle gerçekleştirilen toplantıya Cumhuriyet, Sözcü ve Aydınlık gazetelerinin yöneticileri neden davet edilmemiştir" diye sordu.



CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesiyle Başbakan'ın medya yöneticileriyle yaptığı toplantıyı TBMM'ye taşıdı.

Neden bazı gazetelerin yöneticilerinin çağrılmadığını merak eden Yüceer, şu soruları yöneltti:



"Medya yöneticileriyle gerçekleştirilen toplantıya Cumhuriyet, Sözcü ve Aydınlık gazetelerinin yöneticileri neden davet edilmemiştir?



Belli bir okuyucu kitlesine hitap eden bu üç gazete yok mu sayılmak istenmektedir?



Yaklaşık 50 bin tirajı olan Cumhuriyet gazetesinin, 230 bin tirajı olan Sözcü gazetesinin, 41 bin tirajı olan Aydınlık gazetesinin okuyucuları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı değil midir?



Ülke için çok hassas bir konu olan terör olayları yalnızca davet edilen medya yöneticilerini mi ilgilendirmektedir? Yüksek tiraja sahip bu üç gazeteye uygulanan ayrımcı yaklaşımın haklı gerekçeleri nelerdir?



Sayın Başbakan bu toplantıya yalnızca kamuoyunda yandaş basın olarak nitelendirilen medya yöneticilerini mi davet etmiştir?"



