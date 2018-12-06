Cumhuriyet: Soros'un renkli devrimlerine, liboşlara, dönek solculara karşıyız

Cumhuriyet gazetesi yönetimi, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili haberlerin gazetede yayınlanmasına karşı çıkan ve yazılarına son verilen Bartu Soral'ın başlattığı tartışmanın ardından bir açıklama yayımladı. Yönetimin, "İlkelerimiz" başlığıyla yayımlanan açıklamasında, "Cumhuriyet gazetesi Soros'a, onun renkli devrimlerine karşıdır. Aynı zamanda Soros'un Türkiye'deki uzantılarına genellikle 'liboş' adı verilen oluşumlara ve 'dönek solculara' karşıdır" dendi.

Soral, "Cumhuriyet gazetesi Vakıf Başkanı Alev Coşkun ile yaptığım görüşmede; "Gazetede yazmamın istenmediğini, yazılara son verildiğini" söylemişti.

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"Cumhuriyet gazetesi kuşkusuz her türlü hukuksuzlara karşıdır ama hukukun sakat uygulamalarından mağdur olan kimilerinin kahraman yapılmasına da karşıdır" ifadesinin de kullanıldığı açıklama şöyle:

Cumhuriyet gazetesinin yayın ilkeleri; Cumhuriyet Vakfı Senedi'nin başlangıç bölümünde açıkça belirtilmiştir. Atatürk Aydınlanması'na dayanan bu ilkeler, birçok kez gazetemizde yazılmıştır, cumhuriyet okuru da bu konuda bilgi sahibidir. Son günlerde ortaya çıkan talihsiz tartışmalar nedeniyle kimi konuların açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Öncelikle belirtilmelidir ki, Cumhuriyet gazetesinde sansür yoktur, kişisel hakarete giren kimi ifadelerin yazıdan çıkarılması istenir. Hiç kimse yazdığı yazı dolayısıyla görevinden alınmamıştır. Bir yazarla yollarımızı ayırmamızın nedeni Genel Yayın Yönetmeni'ne yönelik saldırı içeren mesajlardır.

Cumhuriyet yazarlarınız "Soros lobisi" olarak nitelendirmek gerçeklerle bağdaşmaz. Bu durum en azından vicdansızlıktır. Cumhuriyet Gazetesi Soros'a, onun renkli devrimlerine karşıdır. Aynı zamanda Soros'un Türkiye'deki uzantılarına, genellikle "liboş" adı verilen oluşumlara ve "dönek" solculara karşıdır.



Cumhuriyet gazetesi hukukun üstünlüğü ilkesine bağlıdır. Hukuka bağlılık, bağımsız ve yansız adalet herkese lazımdır.



Cumhuriyet gazetesi kukusuz her türlü hukuksuzlara karşıdır ama hukukun sakat uygulamalarından mağdur olan kimilerinin kahraman yapılmasına da karşıdır.

Cumhuriyet gazetesi halkın haber alma hakkına sonuna kadar saygılıdır. Bu gazete, haber değeri olan her olayı, haberi yansız, tarafsız ve nesnel olarak yayımlar. Bu aslında gazetenin temel habercilik ilkesidir. Haber objektif, yansız, nesnel ve yorumsuz olarak okuyucuya ulaştırılacaktır. Ancak köşe yazarları, gazetenin temel yayın çizgisine aykırı olmamak koşuluyla her türlü yorumu yapmakta özgürdürler.

Cumhuriyet gazetesi terörün her türlüsüne karşıdır. Vatanın bölünmez bütünlüğüne kararlılıkla sahip çıkar. Bu konuda ödün vermez. Cumhuriyet gazetesi etnikçiliğe ve mezhepçiliğe karşıdır. Ancak demokrasiye, insan haklarına, düşünce, ifade, basın ve vicdan özgürlüğüne saygılıdır.

Cumhuriyet gazetesi, anti-emperyalist dünya görüşünü benimser. Bu konuda ödün vermez. Bu gazete, bugün Ortadoğu’da olup bitenleri end doğru değerlendiren, Ortadoğu’nun karmaşık yapısında ulusal çıkarları önde tutan bir yayın çizgisine sahiptir. Türkiye’nin stratejik müttefiki olan ABD ile Suriye’de örtülü savaş içinde olduğumuzu açıkça yazan “nadir” yayın organlarından birisi Cumhuriyet’tir.

Cumhuriyet gazetesi, Türkiye’nin Ortadoğu’da bütün komşularıyla yakı işbirliği içinde olmasını ön planda tutmaktadır.

Kim ne derse desin, kim ortalığı karıştırırsa karıştırsın, Cumhuriyet gazetesi ilkeli tutumundan ödün vermeden yayınını sürdürecektir.