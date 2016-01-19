Cumhuriyet, siteye erişim sorununu Türk Telekom’dan ayrılarak çözdü

Cumhuriyet gazetesi, internet sitesine erişilememe problemini ‘siber saldırı’ olarak gösteren Türk Telekom ile yollarını ayırarak çözdü.

Cumhuriyet.com.tr Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, "Sorun üç gün gibi uzun bir süre devam edince, biz de Telekom’la ilişkimizi kesme kararı aldık. DNS koruma hizmetini artık yurt dışından başka bir firmadan alıyoruz. DNS’lerin değişmesiyle sorun da ortadan kalkmaya başladı. Okuyucular yeniden siteye girebiliyor" dedi. Güven, bilgilerin diğer server’lara geçmesi zaman aldığı için işlemin biraz daha süreceğini söyledi.



”Sorun Cumhurbaşkanı’nın açıklamasının ardından başladı”



Siteye erişim sorununun Tayyip Erdoğan’ın geçen cuma Cumhuriyet’i eleştirmesinin ardından başladığını söyleyen Oğuz Güven, “Cumhurbaşkanı manşetinden dolayı Cumhuriyet’i suçlayan açıklamalar yaptı. Ertesi sabah 05:00’de siteye erişim sorunu başladı” dedi. Hemen Telekom’la irtibata geçtiklerini ve Telekom’un kendilerine, ‘Siber saldırı var’ açıklamasını yaptığını belirten Güven, Türk Telekom’un siber saldırının ardından cumhuriyet.com.tr isteklerini kapattığını, dolayısıyla siteye erişilemediğini söyledi.



”Telekom saldırıyı bahane edip, siteyi kapattı”



Sorunun uzun süre çözümlenemediğini ve Telekom’un kendilerine, ‘Saldırı büyük. 7,1 gigabayt şiddetinde” açıklamasını yaptığını söyleyen Güven, “Ama bu saldırının bu kadar sürekli olması mümkün değil. Telekom bunu bahane edip siteyi kapattı. Tabii ki bu durum uzun sürünce, biz de Telekom’la ilişiğimizi kesme kararı aldık” dedi. Bütün verilerin Telekom’da olduğunu dolayısıyla siber saldırının boyutu konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söyleyen Güven, ‘Saldırı Telekom’un dediği kadar büyük mü, bunu bilmiyoruz, ispat da edemiyoruz çünkü veriler Telekom’un elinde’ dedi.



Erdoğan ne demişti?



Tayyip Erdoğan İstanbul Sultanahmet’teki saldırıyla ilgili geçen cuma yaptığı açıklamada Cumhuriyet’i eleştirmiş, “Fransa’daki Paris saldırısını manşetlerinden benim ülkemdeki bir gazete ‘Fransa çocuklarına ağlıyor’ başlığında verdi. Sultanahmet’teki olayı, ‘Katliam ülkesi’ başlığında vermesi bizi şaşırtmadı. Ama umuyorum, birilerinin aklını başına getirmiştir. Böyle bir şey olabilir mi” diye konuşmuştu.