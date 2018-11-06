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Yaşam

Cumhuriyet Savcısı'nın aracına kurşun!

Polis ekiplerinin ilk değerlendirmeleri araca yorgun mermi isabet ettiği yönünde

06 Kasım 2018 21:56

İstanbul Başakşehir'de, bir cumhuriyet savcısının aracına kurşun isabet etti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken ilk değerlendirmeler  araca 'yorgun mermi' isabet ettiği yönünde.

Başakşehir Başak Mahallesi'nde akşam saatlerinde bir kadının kullandığı araca kurşun isabet etti.

Olay yerinin savcı ve hakimler lojmanının yakınında olması nedeniyle polis alarma geçti.

Polis, araçta inceleme yaptı. İlk inceleme sonucu araca yorgun mermi isabet ettiği belirlendi.

Aracına kurşun isabet eden kadın Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.

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