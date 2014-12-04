Cumhuriyet Savcısı 'taş'ın silah sayılmasını istedi

Erzurum'un Karayazı İlçesi'nde Kobanê olaylarını protesto amaçlı yapılan gösteride polis ve kurumlara taşlı saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 52 yaşındaki Sadi İbiş hakkında hazırlanan iddianeme, savcı atılan taşların silah sayılması gerektiğini bildirdi.

Karayazı İlçesi'nde geçen Ekim ayında yapılan IŞİD'in Kobanê'ye yönelik saldırısını bahane ederek gösteri yapan grup içerisinden Sadi İbiş, tutuklandı ve Erzurum H Tipi cezaevine gönderildi.



Sadi İbiş hakkında hazırlanan 4 sayfalık iddianame 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede 7 Ekim günü PKK/KCK terör örgütü ile bağlantısı olan bir internet sitesinden KCK yürütme konseyi eş başkanlığı tarafından "Çirkin ve sinsi katliam karşısında Kürt halkından mücadeleye her yere her zamana taşıyarak süreklileştirmesini isterken, çetelere ve uzantılarına hiçbir yerde yaşam şansı tanınmaması gerektiği, bu saatten itibaren milyonlar sokaklara akmalı, sınır insan seline dönüşmelidir" denildiğine yer verildi.



DHA'nın haberine göre, iddianamede, çağrı üzerine 10 Ekim günü Karayazı ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan yaklaşık 400 kişinin Kürtçe 'Biji serok Apo' (Yaşasın Başkan Apo), 'Diren Kobanê PKK halktır, halk burada', 'Gençlik Apo'nun fedaisidir', 'Direne direne kazanacağız', 'TC'nin p..leri yıldıramaz bizleri' sloganları ile yürüyüşe geçtiği belirtildi. İlçe emniyet, jandarma, banka, adliye ve kaymakamlık binalarına taşlı ve molotoflu saldırı yapıldığı vurgulandı.



Atılan taşlardan polis memurlarının yaralandığı ve birçok kurum aracının da zarar gördüğüne değinilen iddianamede, 10 kişilik gruba gazlı müdahele edildiği sırada Sadi İbiş'in yüzünün poşu ile sarılı vaziyette kolluk güçlerinden kaçmaya çalışırken yere düşmesi sonucu yakalandığı anımsatıldı.



İbiş'in yakalandığında avuçlarının simsiyah olduğunun tespit edildiği ve üzerinde gazlı müdaheleden korunmak için bir kesik limon bulunduğuna işaret edilen iddianemede savcı, kullanılan taşların TCK'nın 6'ncı maddesi uyarınca "Sırf saldırı ve savunma amacıyla olması bile bu amaçla kullanılmaya elverişli diğer şeyler" kapsamında olduğu için silahtan sayılması gerektiği savundu.

İddianamede, Sadi İbiş'in 'mala zarar verme, kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama, kamu malına zarar verme, toplantı ve yürüyüşlere silah veya 23'ncü maddede belirtilen aletlerle katılma, silahlı terör örgütüne üye olma, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 36 yıl 8 aydan 105 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Suçlamaları kabul etmeyen Sadi İbiş ise, eyleme katılmadığını öne sürerken babah minübüsle yeğenimin düğününe bir şeyler almak için Erzurum'a gittiğini belirterek şöyle dedi: "Aynı gün Karayazı'ya döndüğümde ilçe merkezindeki olayları görünce biber gazından etkilenmemek için yüzümü poşu ile kapattım. Limonu böbrek rahatsızlığım nedeniyle taşıyorum."

Sadi İbiş önümüzdeki günlerde yargılanmasına başlanacak.