-CUMHURİYET SAVCISI SARIKAYA ADLİYEDE ANKARA (A.A) - 05.05.2011 - Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında görevlendirilen eski Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya, Ankara Adliyesine geldi. Henüz görev yapacağı büro ve odası belli olmayan Sarıkaya, adliyede bazı başsavcıvekilleriyle bir süre görüştü. Sarıkaya, daha sonra adliyeden ayrıldı. Şemdinli olaylarıyla ilgili iddianameyi hazırlayan Van Cumhuriyet Savcısı Ferhat Sarıkaya, 20 Nisan 2006'da HSYK tarafından meslekten ihraç edilmişti. HSYK, geçtiğimiz günlerde geçmişteki tüm sicil ve haklarını da gözden geçirerek, ihraç kararını kaldırmış, Sarıkaya'yı mesleğe yeniden kabul etmişti. HSYK 1. Dairesi de, daha sonra Sarıkaya'yı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında görevlendirmişti.