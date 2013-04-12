Samsun Cumhuriyet Savcısı Murat Gök, lojmanında ölü bulundu. Savcı Gök, karaciğerden yetmezliğinden tedavi görüyordu.

Samsun'da görev yapan Cumhuriyet Savcısı Murat Gök, kaldığı Adliye Lojmanları'ndaki evinde ölü bulundu. Bir süredir karaciğer yetmezliğinde tedavi gören Gök, görev yaptığı İzmir ve Ege Bölgesi'nde AK Parti Hükümeti'nin verdiği özel yetkiyle çok sayıda operasyona imza atmıştı. 2009 yılından bu yana da Samsun'da görev yapıyordu.

İki yıl boyunca Özel Yetkiyle görev yaptığı İzmir Adliyesi'nde, belediyeler de dahil, kamu kurumlarındaki suç örgütlerine yönelik operasyonlarla adını duyuran Murat Gök, Adalet Bakanlığı'nın emriyle yetkileri alınarak düz savcı yapılarak 2009 yılında Samsun'a tayin edildi. Samsun'da Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan ve özel koruma ile gezen Murat Gök, bir süredir karaciğer yetmezliği, bel fıtığı ve psikilojik tedavi görüyordu. Bir süre Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Murat Gök, bugün İlkadım İlçesi Adalet Mahallesi'ndeki Adliye Lojmanları'ndaki evinde ölü olarak bulundu. Adliyeden kendisini ziyarete giden mesai arkadaşlarının kapıyı çalması üzerine açan olmayınca çilingir yardımı ile eve girdiklerinde Gök'ün cansız bedeni ile karşılaştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.