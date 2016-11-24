Cumhuriyet operasyonu savcısı Murat İnam'a sanığı olduğu 'FETÖ kumpası' davasında zorla getirme uyarısı

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 'FETÖ'yle ilişkili Selam Tevhid Kumpas davasının 3. duruşmasına sanık sıfatıyla katılması beklenirken, katılmayan Cumhuriyet gazetesine yönelik düzenelenen operasyonun savcısı Murat İnam hakkında “zorla getirilme tedbiri uygulanabileceği uyarısında bulunulmasına” karar verdi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Selam Tevhid Kumpas davasında "casusluk", "FETÖ üyeliği" ve "hükümeti devirmeye teşebbüs" gibi suçlardan 2 müebbet ve 64 yıl hapisle yargılanan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Murat İnam’ın savunma yapmak amacıyla gelecek duruşmaya katılmaması halinde zorla getirilme ya da yakalama tedbirlerinin uygulanabileceğinin ihtarına karar verdi. Duruşmayı 13 Şubat’a erteleyen mahkeme, Cumhuriyet gazetesine yönelik "FETÖ’ye yardım" operasyonu yürüten İnam’ın arasında bulunduğu sanıkların 'FETÖ’nün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanıp kullanmadığının MİT ve HSYK’den sorulmasına hükmetti.

Erdoğan’ın avukatı geldi

Telefonları dinlendiği gerekçesiyle müşteki olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın avukatları da davayı takip etti. Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Hakan Fidan, Bekir Bozdağ’ın arasında bulunduğu müştekilerin davaya katılma talepleri kabul edildi.