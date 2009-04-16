Cumhuriyet önünde Ergenekon protestosu

ADD üyeleri, Cumhuriyet gazetesi önünde toplanarak Ergenekon operasyonunu protesto etti.



Cumhuriyet Gazetesi önünde toplanan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) ve Memleket Sevdalıları Derneği üyeleri, ADD yöneticilerinin "Ergenekon" soruşturması kapsamında gözaltına alınmasını protesto etti.



Gazetenin Şişli'deki binası önünde toplanan grup, "Özgür basın susturulamaz", "Aydınlar çıkacak yine yazacak", "Bağımsız yargı, hukuk, adalet" şeklinde sloganlar attı. Gruptakiler, "Balbay'ın başında nöbetteyiz" yazılı pankartlar taşıyarak, 2. "Ergenekon" davası kapsamında tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay'a da destek verdi.



ADD Genel Yönetim Kurulu üyesi ve derneğin İstanbul Bölge Sorumlusu Turgut Ünlü, burada yaptığı basın açıklamasında, "Ergenekon" adı verilen operasyonun 12. dalgasının, derneğin Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran, önceki dönem yönetim kurulu üyesi olan Prof. Dr. Ferit Bernay ile Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu'nu hedef almasının kendilerini üzdüğünü ifade etti.



"Pek çok yurtsever ve aydın bilim insanına uygulanan hukuk dışı işlemlerde kastedilen bir numara Mustafa Kemal Atatürk, devrimleri, ilkeleri ve eserleridir" diyen Ünlü, hiçbir işlemin, insanlık değerlerinin en yüce ifadesi olan Atatürkçülük'e bağlılıklarından ve bu konudaki kararlılıklarından geri döndüremeyeceğini söyledi.



'İntikam duyguları kabardı'



Atatürk devrim ve ilkelerini korumak amacıyla kurulan ADD'nin, kurucu başkanı Prof. Dr. Muammer Aksoy başta olmak üzere pek çok yönetici ve kurucusunun bu yolda şehit olduğunu anlatan Ünlü, "Bugünkü genel başkanımız Şener Eruygur, yapılan hukuk dışı uygulamalar sonucunda sağlığını kaybetmiştir. Son olarak da genel başkan vekilimiz Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran gözaltına alınmıştır. Belli ki Atatürk'ten unutulmaz bir ders almış olan karanlık küresel güçlerin intikam duyguları yeniden kabarmış bulunuyor" diye konuştu.



Dernek üyeleri, basın açıklamasının ardından bir süre daha slogan attıktan sonra, gruplar halinde operasyon kapsamında gözaltına alınanların sevk edildiği Beşiktaş Adliyesi'ne gitti.

