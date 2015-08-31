Cumhuriyet Okur Temsilcisi: O başlık içerikle uyuşmuyor; Müslüm Doğan'a açıklama yapıldı

Cumhuriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Güray Öz, seçim hükümetinde Kalkınma Bakanı olarak görev yapacak olan HDP'li Müslüm Doğan hakkında 28 Ağustos Cuma günü gazetenin sürmanşetinden "Bakanlığı duydu, mezhebini unuttu" başlığıyla yayımlanan haberde "içeriğin başlıkla uyuşmadığını" belirterek, "Müslüm Doğan'a gerekli açıklamanın yapıldığını" duyurdu. Doğan, Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Baki Düzgün'le TBMM'de düzenleyeceği basın toplantısını ertelemişti.

Güray Öz'ün Cumhuriyet'te "Gazeteciliğe saldırılar yoğunlaşırken" başlığıyla yayımlanan (31 Ağustos 2015) yazısından ilgili bölümler şöyle:

Haber ve başlık

Bir Cumhuriyet okuru olarak 28.08.2015 tarihinde Müslüm Doğan ile ilgili “Bakanlığı duydu mezhebini unuttu” başlığıyla sürmanşetten verilen haberin beni rahatsız ettiğini bilmenizi istiyorum. HDP’yi vurmak için, gazetecilik ilkelerine aykırılığı yanı sıra, Alevilerin ilkesiz olduğunu iddia eden bu manşetin yeni yüzünü beğendiğim gazetenize uymadığını belirtmek isterim... Sinan Küçükali

Okur Temsilcisi’nin notu: Sürmanşet olarak verilen haberin başlığı ne yazık ki haberin içeriği ile uyuşmuyordu. Sayın Müslim Doğan’a da bu hata nedeniyle bir açıklama yapıldığını biliyorum. İçerik ile başlık arasında çelişki olmaması gerektiği yönündeki temel ilkeye uyulmadığı anlaşılıyor. Okurlarımız, editörlerin, yazı işleri ilgililerinin bu konuda daha özenli davranmalarını haklı olarak istiyorlar.