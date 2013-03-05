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Cumhuriyet, Mustafa Sönmez'in işine son verdi

Cumhuriyet gazetesi, sosyal medyada gazeteye yönelik eleştirilerde bulunan ekonomist Mustafa Sönmez'e "bundan böyle gazetede yazılarına yer verilmeyeceğini" duyurdu

05 Mart 2013 17:34

Cumhuriyet gazetesi yönetimi, son günlerde kendi gazetesine sert eleştiriler yönelten köşe yazarı Mustafa Sönmez'in görevine son verdi.

Cumhuriyet gazetesi, sosyal medyada gazeteye yönelik eleştirilerde bulunan ekonomist Mustafa Sönmez'e "bundan böyle gazetede yazılarına yer verilmeyeceğini" duyurdu.

İşte bugün Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Yıldız tarafından Mustafa Sönmez’e gönderilen yazı şöyle:

"Sayın Mustafa Sönmez,

Birkaç gündür, sosyal medya ortamında, halen yazılarınızın yayınlandığı gazetemiz Cumhuriyet’e yönelik eleştiri ve önerilerinizi paylaşmaktasınız.

Yönetimlerin eleştirilmesi, düzeyi ne olursa olsun kabul edilebilir bir yaklaşım sayılabilir. Ancak bu eleştiri ve önerilerin gazetenin kurumsal kimliğini zedelemeden ve doğrudan yönetime iletilmesi de bir zorunluluktur. Bununla birlikte, gazetedeki yazarlara, editörlere ve muhabirlere yönelik ve sıfat da kullanarak yaptığınız açıklamaları önceden ve doğrudan iletmek yerine, herkese açık bir ortamda dile getirme tercihinizi iyi niyetli bir yaklaşım olarak değerlendirmek mümkün değildir.

Cumhuriyet gazetesinin de, tıpkı diğer ticari işletmeler ve kurumlarda olduğu gibi belirli usulleri, gelenekleri, kurumsal yönetim ilkeleri vardır. Bu bağlamda, gazete yönetiminin bir görevi de, gazete yazar ve çalışanlarına yönelik haksız ve ağır suçlamalar karşısında onları savunmaktır. 

Gazetemiz yönetim kurulu, yazarları ile gazete arasındaki ilişkisini herkese açık şekilde sosyal medya üzerinden yürütmeyi, eleştiri, tartışma ve değerlendirmelerini bu ortamda sürdürmeyi doğru bir yöntem olarak görmemektedir. Bu nedenle, yönetim kurulumuzun bilgi ve onayı doğrultusunda bundan böyle gazetemizde yazılarınıza yer veremeyeceğimizi bilginize sunuyorum.

Cumhuriyet gazetesine bugüne kadar yapmış olduğunuz katkılar için teşekkür eder, başarılar dilerim."


Mustafa Sönmez'in Twitter'daki bazı açıklamaları


Eski Cumhuriyet gazetesi yazarı Mustafa Sönmez Twitter'da şunlar söylemişti:

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