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Eğitim

Cumhuriyet muhabiri Kemal Göktaş’ın İLEF’teki görevine son verildi

"Dışardan konuk olarak verdiğim dersleri idarenin takdiriyle artık vermeyeceğim”

18 Mayıs 2017 00:34

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim görevlisi Cumhuriyet Gazetesi Yargı Muhabiri Kemal Göktaş’ın fakültedeki görevine son verildi.

Evrensel’in haberine göre, Cumhuriyet Gazetesi Yargı Muhabiri Kemal Göktaş’ın Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'ndeki görevine son verildi. Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Göktaş, “Uzaklaştırma yok. Dışardan konuk olarak verdiğim dersleri idarenin takdiriyle artık vermeyeceğim” dedi. Göktaş fakültede Araştırmacı Gazetecilik ve Yargı Muhabirliği derslerini veriyordu.

Fakülteden, 1 Eylül 2016 tarihinden bu yana çıkarılan üç kararname ile  5’i profesör, 4’ü doçent, 1’i yardımcı doçent, 5’i doktoralı araştırma görevlisi, 10’u da araştırma görevlisi olmak üzere, toplam 25 akademisyen görevlerinden ihraç edilmişti. 

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