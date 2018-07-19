Cumhuriyet muhabiri Canan Coşkun'a hapis cezası

Cumhuriyet muhabiri Canan Coşkun'un “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Davanın bugünkü duruşmasında kararını açıklayan mahkeme cezayı ertelemedi.

DHKP-C’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan avukatların 20 Eylül’de çıkarıldıkları savcılıktaki sorgularını haberleştiren Cumhuriyet gazetesi muhabiri Canan Coşkun’a “Terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek” suçlamasıyla açılan davanın karar duruşması Çağlayan’daki İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Savcı: Gizli tanığı teşhir etti

Önceki celse mütalaasını veren savcı, Coşkun’un Nuriye ve Semih'in avukatlarının tutuklanmasına ilişkin soruşturma dosyasında kısıtlama kararı olmasına rağmen “soruşturmayı tehlikeye atacak şekilde haber yaptığı, gizli tanığı teşhir ettiği” iddiasıyla TMK 6/1 kapsamında 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Canan Coşkun esasa ilişkin savunmasında, "2013 yılından bu yana Cumhuriyet gazetesine bağlı olarak adliye muhabirliği yapıyorum. Yazdığım haberlerin unsurları avukatlar, mahkemeler, hakimler, savcılar, sanıklar, şüpheliler, tanıklar." dedi.

Coşkun, "Mütalaanın ardından geçmişte kamuyu ilgilendiren soruşturmalarda kimlerin tanık olduğunu ve ne dediklerini görmek için haber arşivimi taradım. Bunlardan biri katledilen Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink dosyası. Bu dosya hakkında soruşturma aşamasında kısıtlılık kararı vardı. O aşamada cinayetin azmettiricisi Erhan Tuncel ve tetikçisi Ogün Samast tanık olarak ifade verdi. Dolayısıyla söyledikleri haber değeri taşıyordu" diye konuştu.

"Haberi yapan tek gazeteci ben değilim"

"O an "kısıtlılık kararı var" diye düşünseydim işimi yapamazdım" diyen Coşkun, "Bunu haberleştiren tek kişi de değilim. Ana akım medya kuruluşlarının hemen hemen hepsi son dakika bilgisi olarak duyurdu bunu" savunmasını yaptı.

"Suçlandığım haber kısıtlı bir soruşturmayla ilgili yazdığım ilk haber değil. Hiçbiri soruşturmanın amacını tehlikeye sokmadığı için dava konusu edilmedi. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğim çünkü bunun toplumsal hafıza için bir gereklilik olduğuna inanıyorum" sözleriyle savunmasını bitiren Coşkun beraatini talep etti.

Coşkun'un avukatı Bülent Utku, davaya konu haberde adı geçen tanığın kamu görevlisi olmadığını, bu yüzden "terörle mücadelede görev alan kişileri hedef gösterme" suçunun unsurlarının bulunmadığını söyledi.

Utku, "Müvekkilim söz konusu haberi savcılık tutacağından yapmıştır. Savcılık tutanağında söz konusu gizli tanık, tanık olarak belirtilmiş, savcılıkça tedbir alınma yoluna gidilmemiştir.Savcılığın önlem almaya gerek duymadığı bir durumda müvekkilimden önlem alması beklenmektedir" dedi.

Mahkeme, Coşkun hakkında 2 yıl 3 ay hapis cezasına hükmederken, cezayı ertelemedi.