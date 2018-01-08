Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ'a haberi nedeniyle dava!

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Muhabiri Alican Uludağ hakkında, ‘Evetçi Savcı FETÖ toplantısında’ başlıklı haberi nedeniyle, ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ suçlamasıyla dava açıldı.

İddianamede, Alican Uludağ imzalı haberde, gizli tanık ‘Çakıl’ın ifadeleri doğrultusunda, ‘Evetçi savcı FETÖ toplantısında’, ‘4 Hakim ve Savcı HSYK’nın ihraç listesinde yok’ başlığıyla çıkan haberde, “FETÖ soruşturmasında yer alan gizli tanıkların teşhis ettiği 4 hakim ve savcının halen görevde olduğu ortaya çıktı. Gizli tanık ‘Çakıl’ın teşhis ettiği isimler arasında referandumda ‘hayır’ oyu verecekleri PKK’lılarla aynı muameleyi görmekle tehdit eden Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu’nun da olduğu öğrenildi” ifadelerinin kullanıldığı ifade edildi.

Alican Uludağ, iddianameyi kabul eden Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ suçlamasıyla yargılanacak.

Uludağ savunmasında “Haber basın özgürlüğü kapsamında halkı bilgilendirme kapsamında yapılmış olup, bu konudaki suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Öte yandan, soruşturmayı Basın Suçları Soruşturma Bürosu değil de Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürütmesi dikkat çekti.