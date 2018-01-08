T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ'a haberi nedeniyle dava!

Alican Uludağ, ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ suçlamasıyla yargılanacak

08 Ocak 2018 23:22

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Muhabiri Alican Uludağ hakkında, ‘Evetçi Savcı FETÖ toplantısında’ başlıklı haberi nedeniyle, ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ suçlamasıyla dava açıldı.

İddianamede, Alican Uludağ imzalı haberde, gizli tanık ‘Çakıl’ın ifadeleri doğrultusunda, ‘Evetçi savcı FETÖ toplantısında’, ‘4 Hakim ve Savcı HSYK’nın ihraç listesinde yok’ başlığıyla çıkan haberde, “FETÖ soruşturmasında yer alan gizli tanıkların teşhis ettiği 4 hakim ve savcının halen görevde olduğu ortaya çıktı. Gizli tanık ‘Çakıl’ın teşhis ettiği isimler arasında referandumda ‘hayır’ oyu verecekleri PKK’lılarla aynı muameleyi görmekle tehdit eden Antalya Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cevdet Kayafoğlu’nun da olduğu öğrenildi” ifadelerinin kullanıldığı ifade edildi.

Alican Uludağ, iddianameyi kabul eden Ankara 37. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ‘soruşturmanın gizliliğini ihlal’ suçlamasıyla yargılanacak.

Uludağ savunmasında “Haber basın özgürlüğü kapsamında halkı bilgilendirme kapsamında yapılmış olup, bu konudaki suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Öte yandan, soruşturmayı Basın Suçları Soruşturma Bürosu değil de Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu’nun yürütmesi dikkat çekti.

ETİKETLER

cumhuriyetalican uludağdavasoruşturma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24