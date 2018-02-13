Cumhuriyet muhabiri: Akit TV'deki meczubun yayınından sonra onlarca tehdit telefonu geldi!

Cumhuriyet muhabiri Alican Uludağ, Akit TV'de yayımlanan "Gün Başlıyor"un spikeri Yusuf Ozan tarafından hedef gösterilmelerinin ardından gazeteye çok sayıda tehdit telefonu geldiğini söyledi. Uludağ, Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Akit TV'deki bir meczubun Cumhuriyet'e yönelik 'Sizin gibileri katletmek mübahtır' yayınından sonra gazeteye onlarca tehdit telefonu geldi. 'Orayı palalarla basacağız' diyen dahi var" ifadesini kullandı.

Yusuf Ozan, 11 Ocak'ta "Afrin'de 11 şehit" manşetiyle çıkan Cumhuriyet'i hedef almış; söz konusu manşetin "algı operasyonu" olduğunu iddia etmişti. Ozan, şunları söylemişti:

“11 hoşuna gitti, 11 ile, bu sayısıyla orgazm olduğun için bunu manşete çektin. Tek adam rejimi olsaydı, ah keşke olsa... Sizi iki dakikada kapatsa, keşke bir de şeriat olsa, keşke idam olsa sizi sallandırsa, açık konuşuyorum hepiniz hainsiniz... Demokrasi kılıfının ardına saklanan sizler, bu vatanın başına belasınız. İster alının, ister yırtının, keşke bu ülkede idam olsa. Kellenin gitmesi lazım, hainsin. Demokrasi falan hikaye, savaşta sizin gibileri katletmek mübahtır. Öfkeme yenik düşüyorum, siz hakikaten namus yoksunusunuz. Sizlerin Allah belanızı versin! Kansızsınız, namussuzsunuz, şerefsizsiniz, haysiyetsizsiniz. Sizde bir dirhem din iman yok. Bir dönemin kalıntılarısınız. Bunlar kripto siyonist. Böyle bir dönemde bu ülkeye operasyon çeken haindir.”



