-Cumhuriyet Kupası Sivasspor'un SİVAS (A.A) - 04.09.2011 - Geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nı, Kayserispor'u 3-2 yenen ev sahibi Sivasspor kazandı. Bu yıl 13'ncüsü düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nı kazanmak için ev sahibi Sivasspor ile Kayserispor mücadele etti. 3. dakikada Kayserispor ceza alanı dışında kazanılan serbest atışı kullanan Sivassporlu oyuncu Cihan Yılmaz, şık bir vuruşla topu filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. 23. dakikada Kayserispor, skora dengeyi getirdi. Sivasspor ceza alanı dışından kazanılan serbest atışı kullanan Gökhan Ünal, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1 Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. 58. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Abdullah'ın ara pasında ceza alanında topla buluşan Furkan, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2 77. dakikada Muhammet Ali'nin kullandığı korner atışında, kale alanı içerisinde iyi yükselen Navratil'in kafa vuruşunda top kaleci Navarro'dan döndü. Dönen topu, müsait durumdaki Sandro Mendonça ayağının içiyle filelere gönderdi: 2-2 80. dakikada Sivasspor, yeniden öne geçti. Sol kanattan Ziya'nın ceza alanına gönderdiği top, savunmaya çarparak penaltı noktasına doğru açıldı. Topa doğru hareketlenen genç oyuncu Muhammet Ali Atam, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2 Maç, 3-2 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Sivasspor, 13. Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürdü. Sivasspor, 6. kez Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürmenin sevincini yaşadı. Kayserispor ise bu kupada yine mutlu sona ulaşamadı.