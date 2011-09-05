T24 LogoT24 Logo
Spor

Cumhuriyet Kupası Sivasspor'un SİVAS (A.A)

05 Eylül 2011 00:35

-Cumhuriyet Kupası Sivasspor'un SİVAS (A.A) - 04.09.2011 - Geleneksel olarak düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nı, Kayserispor'u 3-2 yenen ev sahibi Sivasspor kazandı.  Bu yıl 13'ncüsü düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nı kazanmak için ev sahibi Sivasspor ile Kayserispor mücadele etti.  3. dakikada Kayserispor ceza alanı dışında kazanılan serbest atışı kullanan Sivassporlu oyuncu Cihan Yılmaz, şık bir vuruşla topu filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi. 23. dakikada Kayserispor, skora dengeyi getirdi. Sivasspor ceza alanı dışından kazanılan serbest atışı kullanan Gökhan Ünal, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1 Maçın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi. 58. dakikada gelişen Kayserispor atağında, Abdullah'ın ara pasında ceza alanında topla buluşan Furkan, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-2 77. dakikada Muhammet Ali'nin kullandığı korner atışında, kale alanı içerisinde iyi yükselen Navratil'in kafa vuruşunda top kaleci Navarro'dan döndü. Dönen topu, müsait durumdaki Sandro Mendonça ayağının içiyle filelere gönderdi: 2-2 80. dakikada Sivasspor, yeniden öne geçti. Sol kanattan Ziya'nın ceza alanına gönderdiği top, savunmaya çarparak penaltı noktasına doğru açıldı. Topa doğru hareketlenen genç oyuncu Muhammet Ali Atam, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-2 Maç, 3-2 Sivasspor'un üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonuçla Sivasspor, 13. Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürdü. Sivasspor, 6. kez Cumhuriyet Kupası'nı müzesine götürmenin sevincini yaşadı. Kayserispor ise bu kupada yine mutlu sona ulaşamadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24