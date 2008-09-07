Cumhuriyet Kupası Sivasspor'un: 1-0



Sivasspor, Kayserispor'u 1-0 yenerek 11. Cumhuriyet Kupası'nın sahibi oldu. Kırmızı-beyazlı takımın galibiyet golü 57. dakikada Oliveira'dan geldi.





Kayseri'de düzenlenen 11. Cumhuriyet Kupası'nda Sivasspor, Kayserispor'u 1-0 yendi. Kayseri Atatürk Stadı'ndaki maçı Zafer Demir, Mehmet Küçük ve Hakan Arda hakem üçlüsü yönetti.



Karşılaşmaya Kayserispor Yusuf Soysal, Muslu, Tayfun, Escobar, Mehmet Eren, Furkan, Olembe, Bilal Aziz, Tevfik Köse, Turgay ve Bayram onbiriyle çıkarken, Sivasspor ise Akın, Murat Sözgelmez, Sedat, Da Silva, Eyüp Kadri, Sezer Badur, İbrahim Dağaşan, Faruk, Oliveira, Herve Tum ve Balili ilk 11'iyle mücadele etti.







Maçın 57. dakikasında Oliveira'nın attığı tek golle karşılaşmayı 1-0 kazanan Sivasspor, Cumhuriyet Kupası'nın sahibi oldu.

