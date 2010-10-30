-CUMHURİYET KUPASI KOŞUSU'NU "GELİBOLU" KAZANDI ANKARA (A.A) - 30.10.2010 - At yarışlarında, 30. Cumhuriyet Kupası Koşusu'nu Cüneyt Çalıcıoğlu'nun ''Gelibolu'' isimli atı, jokey Selim Kaya ile kazandı. Ankara 75. Yıl Hipodromu'nda 1600 metre mesafeli çim pistte gerçekleştirilen, 600 bin TL ödüllü yarışa, 3 ve daha yukarı yaşlı 21 safkan Arap atı katıldı. Yarışta, ''Gelibolu'' isimli at, 1.50.55'lik derecesiyle birinciliğe ulaştı. Jokey, antrenör ve atın sahibine ödüllerini, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Nadir Alpaslan verdi.