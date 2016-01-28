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Cumhuriyet çizerine 301'den soruşturma

Çizer Musa Kart: Size diktatör denilmesini istemiyorsanız her iddiayı ceza tehdidiyle karşılamamanız gerekir

28 Ocak 2016 11:16

Cumhuriyet gazetesi çizeri Musa Kart hakkında, Cumhurbaşkanlığı’nın şikâyeti üzerine  Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesinden soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet’ten Canan Coşkun’un haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği’nin şikâyeti sonucu Cumhuriyet gazetesi çizerlerinden Musa Kart hakkında 8 Aralık 2015 tarihli karikatürü nedeniyle ‘301’ soruşturması başlatıldı. Suç duyurusu dilekçesinde Kart hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iftira ve Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesinde düzenlenen “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama” iddiasıyla yasal işlem başlatılmasını talep etti. Suç duyurusu dilekçesinin iletildiği İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da Kart’ı şüpheli sıfatıyla ifadesi alınmak üzere İstanbul Adliyesi’ne çağırdı.

“Diktatör denilmesini istemiyorsanız…”

 

Kart soruşturma kararını şöyle değerlendirdi: “Bir kısım yargının, bir kısım medya gibi Saray tarafından yönlendirildiğini iddia ediyorum karikatürümde. Size diktatör denilmesini istemiyorsanız her iddiayı ceza tehdidiyle karşılamamanız gerekir. Demokrasilerde iddiaya, karşı iddiayla yanıt verilir. Bu karikatür, sevgili kardeşlerim Can ve Erdem’le dayanışma amacıyla çizildi. Yapılmak istenen dayanışma sergileyenlere gözdağı vermek ise boşuna gayret diyorum!”

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